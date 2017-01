ONAV Treviso: "L'Umbria in un bicchiere"

RICOMINCIA L'ATTIVITA' DEGUSTATIVA ONAV TREVISO



Venerdi 27 Gennai ore 20.15, ONAV Treviso organizza la Serata dal titolo: "L'UMBRIA IN UN BICCHIERE". La sede della degustazione è il rinomato Ristorante "Le Querce" (http://www.ristorantelequerce.it/it/) di Merlengo di Ponzano Veneto che al termine della presentazione ci delizierà con la cena in abbinamento. Il prezzo è fissato in 30 euro per i soci Onav e 35 per i non soci, la PRENOTAZIONE è OBBLIGATORIA e va comunicata entro LUNEDI 23 GENNAIO indicando in sede di prenotazione il proprio codice fiscale.



PER PRENOTAZIONI seguire il seguente Link (http://www.onav.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18677:l-umbria-in-un-bicchiere&catid=292&Itemid=2133) altrimenti chiamare lo 339-5298853. Sicuri di fare cosa gradita, vi aspettiamo per la degustazione e per conoscere la nostra associazione ONAV TREVISO - ORGANIZZAZIONE NAZIONALE ASSAGGIATORI VINO (http://www.onav.it/).





NB: I SOCI SONO PREGATI DI PORTARE LA VALIGETTA DA DEGUSTAZIONE!