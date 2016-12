ONDE BEAT "Post-Christmas Party!" @ Fra Bernardo

Ciao giovinetti, le vostre arancioni Onde Beat nuovamente tra voi per un party natalizio esplosivo, scoppiettante, mirabolante! Al Fra Bernardo a Istrana, già noto per l'ottima birra a caduta e per le imperdibili bruschette farcite, le Onde Beat suoneranno e canteranno per voi, portando ottimismo e e buoni auspici per l'anno che verrà. Non mancate quindi GIOVEDI 29 DICEMBRE 2016! Mangiate e bevetene tutti in quantità, e dalle 21.30 scatta il festone!



Per info, tavoli in pole position ed ogni genere di richiesta --> 0422832440 o 335 1376690