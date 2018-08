Open Day attività subacquee @Natatorium

Domenica 2 Settembre 2018 Nautica Treviso in collaborazione con le piscine Natatorium organizza l'Open Day dedicato alle attività subacquee. Dalle 10 alle 17 sarà possibile provare a respirare sott'acqua immergendosi con l'autorespiratore, o provare a trattenere il fiato facendo apnea con gli istruttori di Treviso Apnea. Entrerai in un nuovo mondo, potrai provare ad utilizzare maschera, pinne, bombola, gav ed erogatore oppure le tecniche di respirazione e rilassamento utilizzate dagli apneisti per stare meglio in acqua. Il tutto nella massima sicurezza, istruiti e seguiti dai professionisti che collaborano con Nautica Treviso. Le prove subacquee sono gratuite, il biglietto di ingresso alla piscina va acquistato presso la strutture stessa.



Per informazioni contattare:

Nautica Treviso Area Sub

Via noalese 9, 31100 - Treviso

Tel/Fax 0422.545391

e-mail: info@nauticatreviso.com

www.nauticatreviso.com

PADI Diving Center

facebook : Nautica Treviso Diving