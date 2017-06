Open day e giornata benessere gratuita

Ore 9.30-17.00 Trattamenti gratuiti di reflessologia plantare con Fiorenza Pol, trattamenti shiatsu con Paola Carnio e massaggi olistici con Sabrina Scapolo Ore 13.00-14.30 Buffet vegano in terrazza, preparato dalla Naturopata e Chef vegana Silvia Cappellazzo Ore 14.30-15.15 Yoga della risata: "Ho Ho Ha Ha Ha Ma che c'è da ridere? C'è che ridere fa buon sangue ", fa salute e allora noi ridiamo" con Cristiana Di Stefano, yoga leader della risata certificata Ore 15.30-16.15 Biodanza: "Vita mi tuffo in te!!...Tuffati" movimento sano aspettando l'estate con Deva Sharavano (Daniela Susca), insegnante titolata di biodanza e creatività biocentrica Ore 16.30-17-15 Meditazione guidata : "Energia di fuoco: il cuore pieno di gioia" con Paola Carnio, psicologa e operatrice shiatsu Ore 17.30-18.15 I suoni delle campane Tibetane: "Ritroviamo la nostra vera natura, la serenità vibrando in armonia con la nostra Anima e l'Universo " con Shanti (Stella Strugari), operatrice olistica e del benessere Ore 18.30 Per l'occasione speciale un'ospite speciale: la grande Moony (Monica Bragato) ci allieterà con la sua voce calda e solare Per tutto il giorno sarà possibile avere informazioni dettagliate sui percorsi didattici proposti dalla scuola