"Open Day Giurisprudenza" a Treviso

Gli Open day sono visite guidate alle strutture universitarie, che permettono a chi ha intenzione di iscriversi all'Università di Padova di conoscere i luoghi in cui si svolge la vita universitaria, vedendo di persona aule, laboratori, biblioteche. Sono un'occasione per respirare l'aria di quelli che potrebbero essere i prossimi ambienti di studio e lavoro, e per incontrare studenti che già stanno vivendo la loro esperienza universitaria, con i quali confrontarsi su dubbi e curiosità. Oltre a poter colloquiare con i docenti che presenteranno agli studenti interessati l’intera offerta formativa.

IL PROGRAMMA

Ore 9.30 – 10 Presentazione dell’offerta formativa della Scuola di Giurisprudenza di Treviso. Una laurea per giuristi orientati all’impresa ed all’internazionalizzazione, con metodi didattici fortemente innovativi.

Ore 11 – 12 Studenti e laureati si presentano. L’esperienza universitaria trevigiana raccontata da chi la vive ogni giorno o ha appena concluso il ciclo di studi.

Ore 10 – 11 Tavola rotonda sul mondo delle professioni. Discussione aperta tra docenti e nostri giovani laureati già impiegati in ruoli di responsabilità sulle nuove e diversificate opportunità professionali che si offrono ad un giurista formato con le competenze che la Scuola trevigiana fornisce.

Ore 12 – 12.30 Visita guidata della sede universitaria e delle biblioteche. Per conoscere le strutture didattiche e gli spazi di studio ed incontro.

PER INFORMAZIONI: http://www.unipd.it/open-day

PER PRENOTAZIONI: https://elearning.unipd.it/orientamento/