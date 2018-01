Open day scuola materna Carmen Frova

Un'altra occasione per visitare la storica scuola di Treviso nata nel 1920 e dal 1959 diventa anche Scuola Elementare Parificata. Il nome “Carmen Frova” ricorda la figlia del conte Ottavio Frova che si adoperò sia per acquistare la prima sede della scuola, sia per l’edificazione dell’attuale edificio. Negli anni 2011-2015 la Scuola è stata gestita dalla Fondazione Collegio Vescovile Pio X e dall’anno 2016717 ritorna alla gestione della Parrocchia di S. Maria del Rovere. L’Istituto si è sempre avvalso della preziosa presenza delle Suore della Congregazione delle Maestre di Santa Dorotea, figlie dei Sacri Cuori, fondata nel 1836 a Vicenza da Monsignor Giovanni Farina. Attiva oramai da alcuni anni la sezione Primavera, che accogli i bambini dai due anni di età.

La giornata è un'occasione per vivere la scuola e scoprire il progetto #lascuolachevorrei.