Open House “Impronta sulla Luce” 25, 26 e 27 Ottobre 2019 a Villorba (TV)

Impronta sulla LUCE 2019 è l’evento organizzato da Impronta incentrato sul tema della luce come componente fondamentale nella fase di progettazione di un ambiente. Non è pensabile concepire architettonicamente uno spazio senza valutarne il rapporto con la luce, sia in termini tecnici che stilistici.

Scegliere la giusta illuminazione per ogni spazio domestico, però, è fondamentale e richiede consulenze specifiche.

L’evento è un Open House della durata di 3 giorni, da Venerdì 25 Ottobre 2019 a Domenica 27 Ottobre 2019. Che si svolgerà presso lo showroom Impronta in via Roma 37 a Villorba (TV).

La prima giornata è dedicata ai professionisti del settore ovvero progettisti e imprenditori di settore, immobiliaristi, imprenditori edili, architetti, interior designer, light designer, ingegneri.

A partire dalle ore 18:00 di venerdì 25 Ottobre, Il tema della LUCE , focus dell’ evento, sarà affrontato da tecnici specializzati sviluppando l’aspetto ‘illuminazione e qualità della vita‘, fornendo uno stimolante momento di condivisione professionale.

Saremo lieti di intrattenere i nostri ospiti con un ottimo apericena percorso ricco di gusti e sapori, accompagnato da musica e altro ancora.

La rinomata cantina Ca’ di Rajo, nostra partner d’eccellenza, sarà presente alla serata con i suoi vini di qualità.

Sabato 26 Ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00 I consulenti Impronta saranno a vostra disposizione durante l’intera giornata per supportarvi nello sviluppo del progetto della vostra nuova casa e nella scelta dei vostri serramenti.

Sarà offerto inoltre il supporto di interior designer e consulenti nel settore dell’arredo casa.

Durante l’evento si terranno conferenze di esperti in illuminotecnica e risparmio energetico utili a comprendere come la luce è in grado di modellare gli spazi conferendo unicità ed emozioni ad ogni singolo ambiente, o come le tecnologie dirette all’accumulo energetico possano contribuire ad una casa di concezione moderna.

Aperitivi con degustazione di ottimo vino accompagneranno la giornata sviluppando momenti di piacevole condivisione.

Eccezionalmente anche domenica 27 Ottobre, sempre dalle ore 10:00 alle ore 18:00, i consulenti Impronta saranno a disposizioni di coloro che intendono sviluppare il progetto della propria casa e nella scelta dei serramenti, supportati gratuitamente dall’esperienza tecnica di professionisti del settore.

Anche domenica solo previo appuntamento saranno in oltre fornite consulenze nell’ambito dell’arredo casa.

La giornata si concluderà con una sorpresa per gli ospiti

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi gratuitamente sul sito dedicato https://www.improntaopen.it/