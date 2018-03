Openmic Jam Session allo Spazio Mavv

Spazio Mavv, MEET YOUR VIBES Music Studios, Città di Vittorio Veneto, Progetto Giovani Vittorio Veneto, Spazio Musica



OpenMic Jam Session rappresenta un evento di musica dal vivo in cui i partecipanti possono sperimentarsi in un momento Live, confrontarsi, raccontare l’esperienza e possibilità maturate nel mondo della musica. Questo racconto sarà fatto in un momento musicale collettivo. Improvvisando in una jam session o prendendo il microfono e dando sfogo al proprio flow in rima.



“Una jam session è una momento di incontro di musicisti che si ritrovano per una performance musicale senza aver nulla di preordinato, di solito improvvisando su griglie di accordi e temi conosciuti."



Contemporaneamente sarà proposto, a momenti alternati, anche uno spazio HipHop_Open Mic.



Durante la serata si alternano sul palco poeti, cantanti e attori, che nella vita di tutti i giorni svolgono lavori normali e che per una sera hanno la possibilità di dare libero sfogo al loro lato creativo.

Ognuno può sentirsi libero di esprimere il proprio estro e mettersi in gioco salendo sul palco, come se si parlasse con un megafono in mano in piedi su una cassetta di frutta rovesciata in un angolo qualunque di strada.



La serata Open Mic dà così modo a tanti artisti emergenti di avere una piccola vetrina per confrontarsi e proporsi, liberi dall'ansia tipica di un vero concerto, dando il proprio apporto in una serata che risulterà ogni volta diversa.