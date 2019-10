Openwine a Treviso: il 14 ottobre torna l’evento dedicato al mondo del vino

Lunedì 14 ottobre all’Open Dream di Treviso, in via Noalese 94, torna l’Open Wine, l’evento firmato Partesa, dedicato alla cultura vinicola e rivolto a tutti gli operatori dell’Ho.Re.Ca. e ai professionisti del mondo del vino. Dalle 11.00 alle 20.00, oltre cinquanta produttori saranno pronti a incontrare i partecipanti per presentare le loro eccellenze e per dialogare sul tema vino. Ampio spazio è dedicato ai vini della regione con ben quattordici cantine venete, ma nelle aeree espositive si potrà degustare anche la migliore selezione del portfolio Partesa di tutto il territorio nazionale. E non mancheranno le eccellenze internazionali con un’ampia scelta proveniente da Francia, Germania e Slovenia.



Gli esperti Partesa saranno a disposizione per favorire l’incontro tra produttori vinicoli e operatori Ho.Re.Ca., e metteranno in campo il loro know-how per proporre soluzioni innovative volte a implementare il business di ogni partecipante. L’expertise dei professionisti Partesa costituisce il vero surplus che rende unico OpenWine, un evento in grado di proporre non solo formazione ed entertainment ma anche consulenze mirate per far crescere la propria attività. Accanto ai produttori, tanti saranno gli appuntamenti che arricchiranno la giornata con approfondimenti, curiosità e vere e proprie masterclass. Si comincia con Le Théâtre Opéra du Vin: uno dei massimi esperti in materia, Luca Gandini, già campione del mondo dei sommelier e Chef Sommelier presso alcuni simboli dell’alta gastronomia italiana quali l’Enoteca Pinchiorri di Firenze e il Ristorante Cracco di Milano, dialogherà con importanti professionisti del vino. A moderare gli incontri, sarà una gastronoma d’eccezione, Alice Tognazzi, da anni firma dei programmi di cucina alla RSI – Radiotelevisione svizzera.



Tre le masterclass a numero chiuso disponibili durante l’arco della giornata che affronteranno temi eterogenei dell’universo vino. Dalle 13.00 alle 14.00 la masterclass The Bubbles, si concentrerà sul mondo delle bollicine grazie a Gianni Fabrizio, storico collaboratore e curatore della guida Vini d'Italia. Una overview sul panorama internazionale ricca di curiosità e approfondimenti firmata dal sommelier Matteo Pessina attende tutti i partecipanti della masterclass I Vini Stranieri che si terrà dalle 16.30 alle 17.30. Sarà lo stesso Luca Gardini a curare l’approfondimento sulle eccellenze nostrane nella masterclass I Vini Autoctoni, dalle 18.00 alle 19.00. A deliziare gli ospiti anche l’alta cucina dello chef Stefano Meneghello del Ristorante San Marco di Verona dalle 14.00 alle 18.30.



Per iscriversi consultare il sito: https://www.partesa.it/open-wine-treviso-2019