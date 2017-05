Le opere di Giorgio Maronese esposte in municipio a San Biagio di Callalta

Le opere di Giorgio Maronese saranno esposte da sabato 27 maggio nei locali del municipio di San Biagio di Callalta. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna “Arte in Comune, 4 artisti per 4 mostre” promossa dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con la biblioteca comunale, la Pro Loco e la Cooperativa socio culturale. Il primo aveva visto protagonista con le sue opere l’artista Renato Biffis. Per ogni mostra viene organizzato anche un laboratorio artistico dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni, che, in questo caso, si terrà lunedì 29 maggio alle ore 16.45 nei locali della biblioteca (prenotazione obbligatoria tel. 0422.894360).

Le opere del giovane pittore trevigiano, appassionato di arte contemporanea e arte astratta, rimarranno esposte fino al 22 luglio con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (lunedì anche 16-17.45); sabato dalle ore 8.45 alle ore 11.45.