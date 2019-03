Orlando Johnson in concerto a Tarzo

CA' PIADERA IN MUSICA 🎼per la rassegna "GRANDI PALCHI-Winter edition", presenta:



ORLANDO JOHNSON

Giovedi 21 marzo 2019 ore 21.00

Accompagnato da Alberto Visentin alla chitarra.



Orlando Levern Johnson è nato negli Stati Uniti a Winston Salem, North Carolina, .

Inizia la sua carriera di cantante professionista all'età di 16 anni, registra due 45" giri con un gruppo soul della sua città chiamato "The Upsetters". Nel 1975 arriva in Italia per collaborare con il fratello Wess.



Nel 1979 firma un contratto discografico con la "Emi italiana", con la quale incide due 45" giri, entrambi utilizzati come sigla televisiva per la RAI. Nel 1980 partecipa al festival di Sanremo con un brano intitolato "Il sole canta" arrivando in finale. Nel 1983 Orlando passa al genere "Dance music" e registra un LP il cui titolo è "turn the music on", arrivando in classifica in America grazie al produttore Jelly Bean Benitez (produttore di Madonna in quell'anno).



Orlando comincia poi una lunga collaborazione con la RAI come vocalista-corista, facendo trasmissioni importanti come Fantastico, Domenica In e 8 anni di collaborazione con Raffaella Carrà, nonché con Milly Carlucci a Ballando con le Stelle



Sempre continuando a fare dance music Orlando incide nel '90-'91 un brano intitolato "I say yeah" che diventa n° 1 di quell'estate, dopo incide “keep on jammin” e tante altre.

Essendo compositore melodista e autore, nell'anno 2000, scrive un brano intitolato "Movin too fast". Questo brano viene scelto come secondo singolo degli "Artful dodgers", due Dj inglesi produttori anche di Craig David. "Movin too fast" arriva al secondo posto nella classifica di vendita in Gran Bretagna e ottiene un enorme successo anche in Giappone e in Germania. Orlando, essendo cresciuto in una famiglia religiosa di fede Battista ed essendo sua madre un membro del coro della sua città, comincia presto anche la sua carriera di cantante Gospel. Nel 1995 incontra a Roma Shawn Logan, leader del Chicago high spirits, e con lui ricomincia la strada del Gospel iniziata in America. Con il gruppo si esibisce in varie manifestazioni: in Vaticano nella sala nervi davanti al Santo Padre in occasione della giornata per la pace nel mondo; Napoli presso il Monastero di Santa Chiara per l'Epifania; al teatro dell'opera di Roma insieme a Josè Carreras; per la Croce Rossa Italiana; a Lourdes davanti a 15 mila fedeli e in tante altre occasioni in tutta Italia, registrando e vendendo due CD dei Chicago high spirits. La carriera artistica di Orlando ovviamente non finisce qui, collabora infatti con vari gruppi musicali tra cui i Platters, Jubilee love traine i TC gang, un gruppo soul-funky, e la “Groovy organ Band”. Recentemente ha inciso (ANYMORE) per " MANUALE D'AMORE" FILM CON CARLO VERDONE (OLD SAX NEW SOUL) ALBUM "ERIC DANIEL AND FRIENDS (WHENEVER YOU WANT) DANCE TUNE FOR "UNIVERSAL RECORDS" - (BANDS) TCGANG/ADIKA PONGO/CHICAGO HIGH SPIRITS/ GROOVY ORGAN BAND/ SOUL LUGGAGE





EVENTO ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON MTmusic



Info e prenotazioni: 0438 586768

Prenotazione altamente consigliata

Prima consumazione obbligatoria 8 Euro.

CENA DISPONIBILE ALLA CARTA.

Inizio concerti ore 21:00



Email: capiaderaeventi@gmail.com