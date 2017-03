Il soul di Orlando Johnson & band sul palco del Corner live

MARENO DI PIAVE Ancora un'occasione da non perdere per gli amanti della buona musica al Corner Live (Inverness Pub). Sabato 25 marzo, alle ore 22:00, arrivano Orlando Johnson & Band. La carriera di Orlando Johnson inizia a 16 anni, quando incide due 45 giri con i "The Upsetters", gruppo soul di Winston Salem, in North Carolina.

Arriva in Italia nel 1979, e da allora la sua storia è legata fortemente al nostro Paese: innumerevoli sono le sue collaborazioni in tutto il panorama musicale nazionale che lo portano a lavorare stabilmente con i nomi più importanti del mondo della televisione Italiana. Il suo campo di lavoro spazia tra più generi della black music tra cui funk e jazz, ma ottiene successo anche nel campo della dance e nel gospel, arrivando a cantare davanti al Santo Padre in Vaticano per la Giornata della Pace nel Mondo. Oggi prosegue con le sue collaborazioni nel mondo del cinema e della televisione italiana, pur rimanendo attaccato alle sue radici e alle atmosfere soul, funk e jazz che ci farà respirare in questo concerto. Info e prenotazioni: 0438.30070