Orpea presenta "Incontro tra generazioni"

Un incontro tra generazioni, un momento di confronto e crescita per giovani e anziani organizzato dal Gruppo Orpea presso la Residenza Casamia Casier il prossimo 6 aprile alle ore 16.30. Un gruppo di 12 ragazzi tra i 15 e i 18 anni della parrocchia San Trovaso incontreranno gli ospiti della Residenza per un momento di dialogo e scambio sui momenti significativi della vita: dalla giovinezza al matrimonio, dalla famiglia alle amicizie, al lavoro.

Un’opportunità di ascolto e arricchimento umano per i ragazzi, un’occasione di apertura e racconto attraverso la narrazione orale per gli anziani. Gli obiettivi dell’iniziativa spaziano dalla stimolazione della memoria autobiografica e delle abilità di linguaggio, per contrastare l’isolamento e incoraggiare la socializzazione. una sempre maggior apertura al territorio, favorendo negli anziani il senso di appartenenza alla società, in cui sentirsi ancora attivi e protagonisti, attraverso la condivisione di saperi ed esperienze di vita.

Gli argomenti oggetto dell’incontro sono di fondamentale importanza per la struttura di Casier, centro d’eccellenza sul territorio da sempre impegnato nell’offerta di servizi e opportunità che vadano oltre la semplice ospitalità degli anziani. Interventi terapeutici all’avanguardia ma soprattutto attività di intrattenimento e socializzazione sono per l’équipe di Casamia Casier iniziative imprescindibili per garantire il benessere e l’autonomia degli ospiti.