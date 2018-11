I Claxon - tributo ai Deep Purple alla festa “Novello in piazza” a Orsago

La band Claxon, con un repertorio dedicato ai mitici Deep Purple, si esibirà venerdì 9 novembre 2018 a Orsago in occasione della manifestazione: “Novello in Piazza” che quest'anno giunge alla ventesima edizione. Il gruppo storico Claxon è composto da: Roberto Mercanti voce, Paolo Todoverto alla chitarra, Mauro Favaro alla tastiera, Leonardo Baiocco al basso ed Emanuel Bollotto alla batteria. La band proporrà la musica hard rock anni ’70-80 dei Deep Purple in una più che attuale e viva armonia di suoni e stili caratterizzati e personalizzati dalle performances dei singoli esecutori.

Sarà una buona occasione per gustare la nuova produzione del vino “Novello” della Cantina Sociale di Orsago in un ottimo abbinamento con le castagne arrostite che gli Alpini cucineranno nel corso della manifestazione organizzata dalla Pro Loco Orsaghese, ascoltando della buona musica pensata per tutti gli appassionati del rock.