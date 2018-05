Oscar Berti live @Spazio Caffelarte

Venerdì 04 maggio 2018 – ore 21.30



Oscar Berti torna con un inedito spettacolo Acustico Live accompagnato da Filippo Pancerc, Filippo Franzolin, Debora Giacomelli e Gianandrea Moro. Un concerto acustico che raccoglie il meglio delle canzoni tratte dal suo primo disco solista “Canzoni per Lavanderie a Gettone” e che vede protagonisti gli stravaganti personaggi raccontati da Oscar Berti, sempre in bilico tra ironia e malinconia. Un piccolo tour che dopo il 04 maggio toccherà luoghi davvero incantevoli, come barche, boschi sperduti, teatri di paglia, osservatori astronomici e vecchi borghi abbandonati… posti dove il tempo sembra infinito, ma forse più “umano” e raggiungibile.. Questo il mondo di Oscar Berti che spesso si ferma proprio al Caffelarte a riflettere e scrivere piccoli pezzi di canzoni. Un appuntamento da non perdere.