Osteria Da Nea: aperitivo al tramonto con la musica della brasiliana Nilza Costa

Dopo la pausa di Ferragosto, tornano i martedì in musica all’Osteria Da Nea organizzati insieme al DUMP. Si riparte domani, martedì 20 agosto dalle 18.30 a mezzanotte, con una serata dai ritmi vacanzieri e senza frontiere per lasciarsi trasportare verso lidi lontani. Arriva dal Brasile, infatti, la protagonista dell’atteso live di questa settimana: Nilza Costa, la cantautrice di Salvador de Bahia che porterà in riva al Sile tutto il sound vivace della tradizione brasiliana con una performance all’insegna delle contaminazioni, dal blues afro al reggae, fino al rock e al jazz. Ad elettrizzare ancor di più la serata, la selezione Afro Funk di Star on 45 djset.

Live – Nilza Costa Quartet – Cantante e compositrice proveniente da Salvador de Bahia, Nilza Nascimento Costa unisce con originalità i ritmi afro con la variopinta cultura musicale brasiliana. Una sintesi autentica e sorprendente tra Candomblé, Capoeira, Samba Duro, Maculelê e Cantigas de Roda, che si accorda al jazz, al blues, e al reggae, ma anche al rock in un mix che lascia trasparire contaminazioni sempre inattese ed emozionanti. Le sue canzoni sono in portoghese, italiano, e yorubà (lingua dialettale diffusa in Brasile e originaria dell’Africa occidentale). Ha all’attivo due album, “Revolution Rivoluzione Revolução” (2014), e “Roots” (2016), entrambi prodotti dall’Associazione Culturale Studio SoundLab, e pubblicati dalla Label FonoFabrique. A esibirsi con Nilza Costa a Nea Meets Dump, i musicisti Red Rossi (percussioni, e vocali), Massimo Zaniboni (sax, flauto, e vocali) e Daniele Santimone (chitarra a sette corde).