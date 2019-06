Secondo appuntamento con i martedì in musica all'osteria Da Nea

Torna martedì 11 giugno l’appuntamento infrasettimanale con “Nea meets Dump”: il ciclo di eventi musicali, nato dalla collaborazione tra l’Osteria da Nea e il Dump, per ballare e divertirsi, ogni martedì, in riva in Sile. Questo martedì, a partire dalle 18.30 e fino a mezzanotte, si alterneranno sul palco della Nea “Motivi Per Litigare”, band esordiente fondata nel 2017 da cinque musicisti e un rapper, e il djset curato dal duo trevigiano “Teste Scalze”.