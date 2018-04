All’Osteria alla Pasina una verticale di 6 annate del raboso firmato Ca’ di Rajo

Serata dedicata ai winelover all’Osteria alla Pasina di Dosson di Casier. Il 13 aprile Il ristorante della famiglia Pasin e la cantina Ca’ di Rajo guideranno gli appassionati gourmet in un viaggio alla scoperta del Raboso, vino che la Serenissima portò fino al lontano Oriente. Una verticale di sei annate di Raboso della cantina Ca’ di Rajo regaleranno un viaggio nella storia dell’enologia trevigiana. Definito “vin da viajo” per la sua capacità di conservare intatte le sue caratteristiche anche dopo lunghi periodi di navigazione, il Raboso non è solo un vino con una lunga tradizione da raccontare, è anche un vitigno capace di regalare nobili e longeve bottiglie.

La serata del 13 aprile, in programma a partire dalle ore 20.00, farà degustare le annate 2005, 2006 e 2007 del Raboso “Notti di Luna Piena” di Ca’ di Rajo e altre tre annate – 2005, 2006 e 2008 – dell’altro Raboso della cantina di San Polo di Piave, il “Sangue del Diavolo”. Entrambe queste etichette rendono omaggio alla leggenda secondo cui, nelle notti di luna piena, il diavolo scende sui vigneti di Rai di San Polo di Piave, appoggiando un piede sulla storica torre e l’altro sul campanile. Con il suo tocco che unisce tradizione e innovazione, l’Osteria Alla Pasina abbinerà alla degustazione un menu che saprà stupire i palati più esigenti:

Aperitivo di benvenuto con crostino di baccalà affumicato, asparagi e verdure in tempura, crema di uova e asparagi e frittatina di bruscandoli



Risotto al Raboso con girella di gorgonzola dolce



Caffè e biscotti caserecci



Ricavato da un cascinale Veneto dell’800, il Ristorante “Alla Pasina” era il luogo che il gastronomo veneto Giuseppe Maffioli amava frequentare per parlare di cucina: quella che Giancarlo Pasin e la consorte Teresa, con i figli Simone e Nicoletta preparano oggi con tanto amore e passione.



INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO: Tel. +39 0422 382112 - pasina@pasina.it