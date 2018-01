"To read or not to read": al teatro Da Ponte si (ri)legge l'Otello di Shakespeare

VITTORIO VENETO Venezia, 1500. Di ritorno vittorioso dopo la battaglia contro l’armata Turca, Othello è spinto da Iago a credere che la sua amata Desdemona abbia una relazione con il luogotenente Cassio.

Per accrescere il sospetto nella mente di Othello, Iago ordina a sua moglie Emilia di rubare il fazzoletto donato a Desdemona da Othello come simbolo del loro amore e di lasciarlo nella camera di Cassio. Accecato dalla gelosia, Othello si rifiuta di parlare a Desdemona che, ignara della cospirazione di Iago, non è in grado di decifrare il comportamento del marito. I complotti escogitati da Iago e l’incapacità di Othello di distinguere il vero nemico sconvolgeranno la fragile mente del Moro conducendolo ad una fine tragica. Dal 24 Gennaio al 23 Maggio, nel ridotto del Teatro Da Ponte, “To read or not to Read”, un ciclo di appuntamenti dedicati al teatro classico, a cura dello SWAN, la compagnia shakespeariana tutta al femminile dell’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte.Una serie di letture animate, come delle vere e proprie “prove in piedi”, che sapranno coinvolgere e appassionare anche il pubblico più esigente.

Biglietto unico: 5 €. Modalità d’acquisto online oppure presso la segreteria dell'Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte, Via Tommaseo 10 Vittorio Veneto (a pochi passi dal teatro). Telefono +39 0438 550511 / 349 7540519 (accessibile anche via SMS, WhatsApp e Telegram). La segreteria è aperta dalle 15:15 alle 20:15 dal lunedì al giovedì. Il botteghino del Teatro Lorenzo Da Ponte è in via Martiri della Libertà 36 Vittorio Veneto. Il botteghino è aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 18:00.

Punti vendita autorizzati

Gli occhiali di Laura

Via Martiri della Libertà 33 Vittorio Veneto.

Il negozio è aperto dalle 9 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19.

Eliografia Lezier

Via Brandolini Brando 118 Vittorio Veneto.

Il negozio è aperto dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 19

ABBONAMENTO A 7 APPUNTAMENTI

25 €

CON POSTO RISERVATO

Gli abbonamenti possono essere acquistati presso:

Segreteria dell’Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte

Via Tommaseo 10 Vittorio Veneto (a pochi passi dal teatro).

Telefono +39 0438 550511

La segreteria è aperta dalle 15:15 alle 20:15 dal lunedì al giovedì.

L’ABBONAMENTO COMPRENDE:

>Mercoledì 24/1 h 20: 45: Othello

>Mercoledì 14/2 h 20.45: Faust

>Mercoledì 21/2 h 20.45: Tito Andronico

>Mercoledì 7/3 h 20.45: Le allegri comari di Windsor

>Mercoledi 14/3 h 20.45: Il mercante di Venezia

>Mercoledì 11/4 h 20.45: Antonio e Cleopatra

>Mercoledì 23/5 h 20.45: Riccardo III