Ottico di successo - Evento gratuito a Treviso

OTTICO DI SUCCESSO

Scoprirai le azioni pratiche da mettere in campo da subito per portare il tuo negozio di ottica al successo.



Ecco le tematiche che tratteremo:



Le Novità Fiscali nel mercato dell’Ottica (Privacy e Fatturazione: panoramica e approfondimenti per il 2018 e il 2019)

I 4 ingredienti per creare una strategia di successo per il tuo centro ottico

Abbraccia il marketing

Vendita Emozionale

Gestione Risorse Umane





A chi è rivolto “Ottico di Successo”?



Il corso è rivolto a tutti gli ottici che vogliono iniziare a gestire il proprio centro ottico in maniera imprenditoriale, e non solo come tecnici del benessere visivo, e che stanno cercando degli spunti pratici per distinguersi all'interno del mercato e per rinnovare il proprio metodo di lavoro rendendolo più efficiente e produttivo.







Il Programma



Ore 09.45: Registrazione e Saluto Introduttivo

Ore 10.00: Le novità fiscali nel mercato dell’ottica

Spunti e Consigli pratici per vincere nel mercato di oggi

Ore 13.00: Aperitivo e Buffet





I Relatori



Stefano Aversa (Commercialista e Amministratore IT Experience)

Michele Vitali (Consulente aziendale e socio IT Experience)

Paolo Valentini (Consulente aziendale, socio OSM Partner Venezia e coautore del libro "Ottico di Successo")







INFO & LOCATION

Lunedì 26 Marzo dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Hotel Maggior Consiglio a Treviso



Str. Terraglio 140, 31100 Treviso TV







