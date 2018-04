Overlaps + Lithium in concerto allo Spazio Mavv

Gli OVERLAPS sono una nuova rock-band proveniente dalla zona di Treviso e Pordenone. L’inusuale nome del gruppo (“Sovrapposizioni”) simboleggia l’interessante ed energetica miscela che troviamo nella loro musica dove influenze ed elementi estremamente eterogenei convergono come per magia in un sound alternative rock/emo rock raffinato, potente ed energico.



LITHIUM è un progetto nato nel gennaio 2005, una band dal sapore alternativo per il panorama musicale italiano. Un inizio come cover band, poi solo pezzi autentici. Nel luglio 2007 esce il primo demo autoprodotto ‘The Last Chance’ con 5 pezzi. Nella primavera dell’anno successivo un nuovo demo ‘Electrogravity’ che sbarca anche su ITunes mentre la band raggiunge la finale dell’Emergenza Festival a Padova. Piu avanti un altro demo ‘Kaoss Control’ con 3 nuovi pezzi, e nel gennaio 2010 il primo video ‘Electrogravity’, prodotto da Stefano Bertelli (Marlene Kunz, Finley, Caparezza).