Padre Enzo Fortunato a Fabrica: “Che cos’è un ribelle? Storia di Francesco d’Assisi”

Mercoledì 23 maggio alle 18:30 Fabrica ospiterà una conferenza di Padre Enzo Fortunato, giornalista e direttore della sala stampa del Sacro convento di Assisi, dal titolo “Che cos’è un ribelle? Storia di Francesco d’Assisi”. L’incontro prende le mosse dal libro “Francesco il ribelle” (Mondadori, 2018) dove Enzo Fortunato, partendo dall’affermazione di Albert Camus: “Che cos’è un ribelle? Un uomo che dice no!”, descrive l’identità di Francesco e non quella di San Francesco, mantenendosi ancorato alla concreta realtà di una persona dalla vita esemplare e mettendo in secondo piano la tradizionale e abusata dimensione agiografica.

Per Francesco d’Assisi “dire no” ha significato rifiutare le logiche del mondo e i valori del secolo. Una devozione impegnata che ha delineato un modello cristiano che va al di là del tempo e dello spazio e che si offre a uomini e donne di ieri, oggi e domani: “L’unica strada – scrive Enzo Fortunato – per tutti coloro che sognano un vissuto diverso, nella fraternità francescana, nella società civile, nell’impegno politico come in quello lavorativo, rimane quella percorsa, vissuta e indicata dal santo di Assisi, quello del proprio esempio, della propria testimonianza”.

A questo punto è doveroso domandarsi se il modello di Francesco d’Assisi possa ancora, dopo otto secoli, essere vivo ed efficace. Per rispondere sarà necessario rammentare come sul piano teologico il passato appartenga, non diversamente dal presente e dal futuro, alla historia salutis: la storia della salvezza lo rende “contemporaneo” ritrovandosi nell’esperienza dei cristiani (di ogni tempo) e delle loro “chiese”. Ripercorrere momenti e situazioni della vita di Francesco d’Assisi è immedesimarsi nel disegno divino, ossia nel senso storico e metastorico dell’esistenza di ognuno di noi.

Padre Enzo Fortunato è giornalista e direttore della sala stampa del Sacro convento di Assisi. Frate minore conventuale, è stato professore presso la Pontificia Università Antonianum, l’Istituto Teologico di Assisi e la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura. Padre spirituale dei giovani postulanti dal 1995 al 2004, ha ideato la collana “Orientamenti formativi francescani” edita dal “Messaggero”. Collabora con diverse testate giornalistiche, tra cui “Avvenire”, “HuffingtonPost”, “Corriere della Sera” e “Panorama”. Dal 2011 tiene una rubrica in onda su Rai1 dal titolo “Tg1 Dialogo” e su Radio Rai1 conduce “In viaggio con Francesco”, rassegna stampa internazionale. Per Mondadori nel 2014 ha pubblicato “Vado da Francesco”.

