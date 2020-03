Poesie e ricette, bibliotecari "live" sui social a paese: "Il virus non ferma la cultura"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Anche se le Biblioteche sono chiuse, i pensieri vanno sempre ai nostri utenti. " Nessun uomo è un'isola" spiegano a gran voce i bibliotecari “e le biblioteche oggi più che mai devono aprire finestre verso gli altri e lanciare corde di coraggio.” I Bibliotecari in smart working non si sono fatti fermare dai muri e dalle distanze e hanno aperto le finestre e le porte delle Biblioteche virtuali, programmando dei brevi video che verranno pubblicati nelle pagine Facebook e Instagram: Biblioteca comunale di Paese (@bibliotecacomunaledipaese), Biblioteca Comunale Bruno Bresciani-Cerea (@bibliocerea), Biblioteca Bellinato di Legnago (@biblioteca.bellinato). La rassegna di rubriche prevede diversi temi, un po’ per tutti i gusti: con "BIBLIOTECARI AI FORNELLI " verranno pubblicati dei brevi video su come realizzare in casa ricette facilissime, perché un buon libro deve essere accompagnato da del buon cibo. Sarà infatti anche possibile ascoltare i bibliotecari che leggeranno dei testi scelti tra i classici della letteratura “BIBLIOTECARI CHE LEGGONO” o delle Poesie durante la rassegna “POESIE CONDIVISE”, mentre durante la rubrica "I BIBLIOTECARI IN LABORATORIO”, proporranno ai più piccoli anche dei laboratori manuali. Le "LETTURE PER BAMBINI" del venerdì continuano sul web sempre alle 17.00 e le sfide sul mondo della letteratura ci saranno tutti i giorni con video di quiz letterari (I QUIZ DELLE SEI e BOOk CHALLENGE) durante i quali verranno anche commentate le classifiche dei libri più letti. “I social delle biblioteche finora sono serviti per promuovere attività ed eventi, ma poco per creare ‘prodotti’”, spiega Emily Marocco, Area Manager della Euro&Promos Facility Management, società multiservizi di Udine che da anni coordina l’attività delle biblioteche con collaboratori professionisti. “Adesso ci troviamo a dovere inventare e pensare prodotti “vivi”, perché la relazione è ciò che più dà valore sociale, crediamo. Tutto questo in poche ore. Le strade sono due: o impariamo velocemente a usare i social in maniera costruttiva o ci fermiamo. E noi non ci vogliamo fermare. È doveroso da parte di tutti noi ringraziare i Comuni di Cerea, Paese e Legnago per averci permesso di sperimentare questa nuova iniziativa, che ci permette di restare ‘vicini’ alla cittadinanza” aggiunge Giorgia Onivello, responsabile del servizio Cultura della Euro&Promos. Attraverso i canali social è possibile anche segnalare i libri preferiti o delle ricette divertenti. LA RASSEGNA: I QUIZ DELLE SEI = verrà posta una domanda su un libro (titolo/ contenuto o personaggio) e gli utenti possono provare a rispondere LETTURE PER BAMBINI = le ormai storiche letture del venerdi si spostano in streaming per i bambini, tre libri ogni venerdì POESIE CONDIVISE= verrà proposta agli utenti una tipologia letteraria solitamente dimenticata, ma visto il momento delicato, potrebbe aiutare l'elaborazione individuale della crisi, ovvero il testo poetico. BIBLIOTECARI AI FORNELLI = i bibliotecari si divertono in cucina BIBLIOTECARI IN LABORATORIO= i bambini potranno divertirsi preparando dei piccoli lavoretti manuali con materiali semplici e di riuso che si possono trovare a casa. BIBLIOTECARI CHE LEGGONO = uno spazio dedicato alla lettura ad alta voce per gli "adulti" per riproporre su web il concetto di GRUPPO DI LETTURA. UFFICIO STAMPA VELVET MEDIA / press@velvetmedia.it EURO & PROMOS Società di multiservizi con headquarter a Udine e più di 6000 dipendenti, con sedi a Trieste, Venezia, Belluno, Milano, Pisa, Roma, Cagliari, Catania ed in Germania, a Monaco di Baviera. Si tratta del quinto player in Italia nel settore multiservizi, con attività su oltre 500 siti, oltre 250 mezzi che operano nel territorio ed oltre 1000 attrezzature attive tra carrelli elevatori, motoscope, aspirapolveri e lavasciuga. Si occupa di pulizie civili, industriali e sanitarie, offre un servizio di lavanderia industriale che permette una gestione di grandi volumi. Nel settore della logistica il servizio viene modellato rispondendo alle esigenze delle singole realtà, comprendendo tutto il ciclo di vita del prodotto, andando dall’accettazione della merca in entrata, alla spedizione del prodotto finito in uscita, passando attraverso la gestione del magazzino e lo stoccaggio di merci e la bollettazione. Euro&Promos fornisce inoltre capacità professionale nel campo delle manutenzioni meccaniche, delle costruzioni di carpenteria metallica, delle lavorazioni meccaniche e dei montaggi industriali e di impianti. Diversi i servizi offerti dalla divisione cultura: dalla gestione bibliotecaria, alla catalogazione, passando per il front-office e l’accoglienza (vigilanza non armata, vigilanza antitaccheggio, portierato fiduciario, ricevimento, centralino, la biglietteria, gestione book shop), per arrivare alla gestione autonoma di archivi cartacei.