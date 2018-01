Pagine d'Organo 2018 - United Organists of Europe

Antiqua Vox propone per il 2018 la nona edizione di Pagine d'organo-United organists of Europe, rassegna internazionale che vede giovani organisti, vincitori di importanti premi internazionali o particolarmente talentuosi, esibirsi al grande organo meccanico della chiesa di San Giuseppe di Treviso in tre domeniche da febbraio ad aprile (ore 17.30).



Pagine d’Organo, oltre a valorizzare apprezzati musicisti under 30, intende far conoscere al vasto pubblico il ricco patrimonio musicale barocco, attraverso il suono del prezioso strumento conservato all’interno della chiesa. Costruito nel 1990 dai maestri Dell'Orto e Lanzini di Arona, sul modello dell'arte organaria franco-alsaziana, l’organo di San Giuseppe è ideale per l’esecuzione della musica barocca e di J. S. Bach in particolare. Grazie all’utilizzo di un grande schermo i partecipanti avranno la possibilità di vedere nel corso di tutti i concerti gli interpreti in primo piano. Ogni appuntamento sarà preceduto (ore 17.00) dalla presentazione dei brani in programma da parte del maestro Massimiliano Raschietti.



Primo ospite della rassegna, domenica 4 febbraio, sarà l’organista austriaco Johannes Zeinler. Il suo concerto "Una squisita armonia" sarà contraddistinto dall’intreccio di stili e generi musicali appartenenti a luoghi ed epoche differenti, metafora dell’incontro di percorsi che s’intersecano, comunicano e dialogano tra loro.

Vedi il programma: http://bit.ly/Zeinler4Febbraio2018



Il secondo appuntamento, domenica 4 marzo, vedrà ospite l'organista italiana Susanna Soffiantini, che in "Appropriato all'organo" si cimenterà con le trascrizioni per organo di J. S. Bach.

Vedi il programma: http://bit.ly/Soffiantini4Marzo2018



L’ultimo concerto "Nel segno della Riforma", in agenda domenica 8 aprile, sarà tenuto dall'organista olandese Jeroen Koopman e avrà come tema il corale luterano fra tradizione e innovazione.

Vedi il programma: http://bit.ly/Koopman8Aprile2018



Tutti i concerti si terranno alla chiesa di San Giuseppe alle 17.30 con ingresso libero.

Saranno preceduti alle 17.00 dalla presentazione del concerto a cura del maestro Massimiliano Raschietti.