Pagine d'organo 2020 presenta il recital di Wolfgang Zerer

Domenica 23 febbraio alle 17.30 nella chiesa di San Giuseppe il recital di Wolfgang Zerer. Dopo l'inaugurazione del 16 febbraio, di fronte ad un pubblico di 400 persone a Santa Caterina, il Festival torna a San Giuseppe per una data all'organo Dell'Orto e Lanzini (1990) che vede una delle rarissime apparizioni in Italia di Wolfgang Zerer.

Quel Bach che amava Vivaldi era Johann Sebastian, il Kantor. Innamorato della musica veneziana ma soprattutto di Antonio Vivaldi, che studiò e trascrisse consentendo all'organo di provare la sontuosa leggerezza dei suoi concerti strumentali. Che Bach amasse il Prete Rosso non è solo testimoniato dai documenti d'archivio. Le trascrizioni dei concerti di Vivaldi realizzate da Bach sono l'omaggio più perfetto di questa passione. E sarà Wolfgang Zerer, uno dei più importanti organisti europei, a raccontare in musica questo legame, proponendo un programma ispirato alla forma del " concerto” che alternerà toccate, corali e sonate di Bach alla trascrizione del concerto in re minore di Vivaldi. Presentazione del concerto ore 17. Inizio del concerto ore 17.30. Ingresso libero