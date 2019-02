A Palazzo Giacomelli incontro con Pierluigi Panza e il suo "Ultimo Leonardo"

Il 5 febbraio a Palazzo Giacomelli – Spazio Assindustria Venetocentro, si tiene assemblea dei soci dell’Associazione Amici di Comisso, per gli adempimenti statutari, la presentazione delle prossime attività e l’approvazione del bando del Premio Comisso 2019. A seguire, con inizio alle 17,30, nel salone di Palazzo Giacomelli, l’Associazione Amici di Comisso con il patrocinio e la collaborazione con Assindustria Veneto organizza la presentazione del nuovo libro di Pierluigi Panza: "L'ultimo Leonardo. Storia, intrighi e misteri del quadro più costoso del mondo" edito da Utet.

Pierluigi Panza è giornalista al Corriere della Sera per le pagine culturali, storico dell’arte, docente universitario e scrittore, autore di saggi e romanzi. E’ da alcuni anni tra i componenti della Giuria tecnica del Premio Comisso. In questo libro ricostruisce la storia avventurosa del Salvator Mundi attribuito a Leonardo da Vinci, diventato il quadro più costo del mondo dopo l’aggiudicazione in un’asta nel novembre 2017 per 450 milioni di euro da parte di un acquirente degli Emirati Arabi che lo destinerà alla sede del Louvre ad Abu Dhabi. L’autore dialogherà con Chiara Casarin, Direttrice dei Musei civici di Bassano del Grappa.