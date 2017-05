Palio di Asolo e dei 100 Orizzonti 2017

Presentato per la prima volta nel 1992 grazie ad un’idea del vulcanico Santo Cinello che, prendendo spunto dall’arrivo della regina Caterina Cornaro ad Asolo, salendo per i 1.800 metri del foresto Vecchio nel lontano ottobre del 1489, ha voluto, in collaborazione con la Pro Loco di Asolo ed il Comitato Palio, rievocare in forma popolare questo importante evento per la città di Asolo. Corso dai ragazzi delle frazioni e delle località del comune (Asolo, Ca’Giupponi, Casella, Pagnano, Villa d’Asolo e Villa Raspa), le sei bighe romane si sfideranno per la conquista della vittoria. Affiancato nel 1997 anche dal Palio Femminile, ben 9 equipaggi, formati da giovani trainanti la biga romana con l’ancella a bordo, in rappresentanza dei comuni di Altivole, Asolo, Castelcucco, Fonte, Maser, Monfumo, Possagno, Riese PioX e San Zenone degli Ezzelini, si contenderanno la conquista del PALIO dei 100 ORIZZONTI.

Immancabile quindi appuntamento per le frazioni di Asolo e per i Comuni degli splendidi orizzonti del borgo medievale. Il traino di una biga lungo il Foresto Vecchio per vincere una delle sfide più avvincenti tra i giovani della Pedomontana Trevigiana:



- 26° Palio di Asolo,



- 8° Palio dei 100 orizzonti con i comuni di Asolo, Maser, Fonte, Altivole, San Zenone, Paderno del Grappa, Pederobba, Cornuda, Montebelluna e Riese Pio X,



- 21° edizione del Palio Femminile di Asolo,



- 1° edizione del Palio femminile dei 100 orizzonti.



Animazione e stand gastronomici in Piazza Brugnoli, centro storico di Asolo



PROGRAMMA



La giornata del Palio di Asolo inizia alle ore 9 con l'apertura di Asolo Medievale 2017. Ore 16.30: 1° Palio femminile dei 100 orizzonti, 21° Palio femminile di Asolo, 8° Palio dei 100 Orizzonti, 26° Palio di Asolo. Alle ore 21 la premiazione delle squadre.