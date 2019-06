Palio Nazionale delle Botti: Serravalle ospita la quarta tappa

È tutto pronto a Vittorio Veneto per accogliere la quarta tappa delle nove inserite nel circuito del 14° Palio Nazionale delle Botti tra le Città del Vino, grazie all’organizzazione dell’attiva Pro Loco di Vittorio Veneto guidata da Flavio Uliana.

Domani sera, sabato 22 giugno, a partire dalle 18, Serravalle diventerà teatro di epici “scontri” e sfide tra le 12 formazioni (miste formate da 5/6 elementi) che arriveranno da tutta l’Italia, dal Trentino alla Sicilia, ospiti della Pro Loco e con contributo e patrocinio del Comune di Vittorio Veneto. La grande novità dell'evento sarà l'esordio di Fregona, che accanto a Vittorio Veneto, attuale capoclassifica dell’ambito palio, e Refrontolo, rappresenteranno la provincia di Treviso. Manca Valdobbiadene all'appello, e di questo a Vittorio Veneto sono dispiaciuti, ma ci sarà modo di confrontarsi anche in altre occasioni con la solita amicizia e goliardia. Ci saranno però anche Avio (Tn), Bianco (Rc), Brentino Belluno (Vr), Cavriana (Mn), Maggiora (No), Nizza Monferrato (At), Santa Venerina (Ct), Suvereto (Li), Pedemonte (Vr)a lottare per contendersi il titolo. Tutta l’Italia al Palio delle Botti, per una serata, è il caso di dire, che non si limiterà alla gara di spinta della botte (da 500 litri, pesante 90 chilogrammi), ma che vedrà anche le varie squadre miste misurarsi in piazza Minucci nello “slalom femminile con la botte”, nel “trasporto botte con lettiga”, nell'imbottigliamento” e nel riempimento della botte nel minor tempo possibile.

Il programma prevede alle 18 di sabato la presentazione delle squadre e il sorteggio dell’ordine di qualifica; quindi alle 18.20 le qualifiche e alle 18.50 la gara di spinta della Botte, quella più attesa: il circuito di mille metri vedrà i concorrenti partire da piazza Minucci, percorrere via Piai, via Martiri della Libertà e arrivare in salita lungo il selciato di via Roma. Alle 20.15 la premiazione e poi tutti al Galium per la cena del terzo tempo. «Alcune delle squadre fanno il palio delle botti da molto più tempo, e sono fortissime – conferma Flavio Uliana – quest'anno per la prima volta a Vittorio Veneto, dove si sono disputate due finali del palio, è davvero presente tutta la penisola: una cosa rara. Lo spirito non è solo competizione, ma promozione del nostro territorio. I ragazzi sono diventati ormai tutti amici, si ospitano, escono insieme, insomma, è molto più di un torneo». La squadra di Vittorio Veneto, che conduce la classifica con 28 punti dopo 4 gare, è formata da Simone Modolo, Luca Ballarin, Marco Pizzol, Sara Modolo e Ilaria Da Re. Ovviamente per permettere il regolare svolgimento delle gare il traffico sarà deviato verso piazza Fontana: Serravalle diventerà una comoda isola pedonale dove seguire in sicurezza le varie fasi del 14° Palio delle Botti.