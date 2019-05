Pamali festival 2019: la decima edizione sul passo San Boldo

Quest'anno il Pamali Festival compie 10 anni. Da giovedì 8 a domenica 11 agosto nella meravigliosa location del Passo San Boldo una ricchissima edizione del Pamali Festival.

Programma in aggiornamento qui: www.pamali.it. Disponibili abbonamenti e biglietti giornalieri. Il biglietto include: area festival, camping, Full Festival Pass – 4 giorni • 30 € + D.P. Biglietto ingresso giovedì 8 agosto • 7 € + D.P. Biglietto ingresso venerdì 9 agosto • 10 € + D.P. Biglietto ingresso sabato 10 agosto • 10 € + D.P. Biglietto ingresso domenica 11 agosto • 10 € + D.P. L'ingresso è gratuito per i minori di 14 anni. In caso di pioggia area festival totalmente coperta, camping incluso nei prezzi dei biglietti e dell'abbonamento.

Gallery