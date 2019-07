Pamali festival: musica, campeggio e spettacoli per festeggiare i 10 anni dell'evento

Quattro giorni di evasione a contatto con la natura nella vallata della splendida Valbelluna. Pamali Festival festeggia quest’anno i 10 anni in un’atmosfera vibrante con una miscela unica di musica, performance, incontri, relax, cibo e festa.

Il programma del festival, organizzato dall’Associazione Culturale Pamali Project, con il patrocinio del Comune di Borgo Valbelluna, conferma lo spirito che lo ha caratterizzato finora con un’attenta proposta di musica live, dj set, circo-teatro, performance e installazioni artistiche. Tra boschi e spazi erbosi, Pamali offre, lungo tutto l’arco della giornata, anche un ricco programma di workshop creativi (per adulti e bambini), l’area market di prodotti artigianali, l’area food & beverage pensata per soddisfare tutte le esigenze, con un ampio spazio alla cucina biologica (tra i progetti dell’Associazione Pamali Project la Bio Pizza, nata dalla passione per gli ingredienti biologici e dalla volontà di promuovere il consumo consapevole di prodotti locali e di sana qualità), l’area camping; il tutto a rendere Pamali un festival speciale che fa dimenticare per qualche giorno la frenesia della quotidianità, proprio come in vacanza.

La line-up musicale sarà davvero eterogenea, composta da promesse e realtà già affermate della scena nazionale e locale, tra rock, indie, reggae ed elettronica. Giovedì 8 agosto a inaugurare la decima edizione del festival uno spettacolo di puro e divertente rock n’roll con Borrkia Rockandrollman, per continuare poi con un gruppo storico, i Folkabbestia, una vera festa itinerante, un viaggio su una sedia a dondolo tra territori balcanici, paesaggi irlandesi e calore pugliese, spaziando dal folk al rock, dalla canzone d’autore a quella popolare, dallo ska al punk. Venerdì 9 agosto sarà la volta dei Mahout con un personalissimo pop soul in levare dalle forti venature giamaicane e dei Rebel Rootz, una delle band reggae più interessanti in circolazione. Sabato (10 agosto) a tema electro swing con Bomba Titinka e The Sweet Life Society, pionieri dell’electro swing italiano. Domenica 11 agosto sarà invece la volta di Train to Roots, una delle più importanti band reggae italiane, vantano una fama conquistata a suon di live esplosivi in giro per tutta Europa. La band porta avanti un continuo processo di ricerca e sperimentazione, passano sapientemente da sonorità tipicamente Jamaicane con influenze di black music e l’utilizzo di testi in cui mixano Italiano, Sardo ed Inglese. In apertura Catch a Fyah. Molti anche gli spettacoli in programma, da segnalare Games with Flames, show di fuoco e sculture nato da una costola della Mutoid Waste Company di Santarcangelo di Romagna, e Cometa Circus, compagnia italo-peruviana, e il loro spettacolo con evoluzioni aeree, oggetti sospesi, acrobazie e giochi. Un festival per godere del piacere di stare a contatto con la natura, cercando il relax e il divertimento per un’esperienza forte e magica. Da giovedì 8 a domenica 11 agosto nella meravigliosa location del Passo San Boldo una ricchissima edizione del Pamali Festival.



TICKETS

Disponibili abbonamenti e biglietti giornalieri

Il biglietto include: area festival, camping

Full Festival Pass – 4 giorni • 30 € + D.P..

Biglietto ingresso giovedì 8 agosto • 7 € + D.P.

Biglietto ingresso venerdì 9 agosto • 10 € + D.P.

Biglietto ingresso sabato 10 agosto • 10 € + D.P.

Biglietto ingresso domenica 11 agosto • 10 € + D.P.



◦ ◦ ◦ L'ingresso è gratuito per i minori di 14 anni ◦ ◦ ◦

◦ ◦ ◦ In caso di pioggia area festival totalmente coperta ◦ ◦ ◦

◦ ◦ ◦ camping incluso nei prezzi dei biglietti e dell'abbonamento ◦ ◦ ◦