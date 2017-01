Panevin a Borgo Malanotte

Giovedì 5 gennaio 2017 - ore 19:45 - Borgo Malanotte - accensione del falò tradizionale.



Il governatore del Veneto, "Luca Zaia", anche quest'anno farà tappa qui in Borgo Malanotte per augurare Buon Anno a Tutti e per l'accensione del Panevin. La Befana arriverà puntuale per consegnare le calzette ai bambini. Pinza e Vin Brulé per Tutti.



Un grazie ai tanti volontari e volontarie che si sono prodigati per preparare, oltre al tradizionale Panevin, le calzette artigianali e la squisita pinza che sarà offerta ai presenti accompagnata da un ottimo vin brulè. Lavoro fatto con tanto entusiasmo per poter devolvere il ricavato alla Scuola Materna Divina Provvidenza di Tezze. Vi Aspettiamo!