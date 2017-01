Panevin in Casa Scout a Borgo Furo

La sera di giovedì 5 gennaio 2017 la cooperativa Euro Scout organizza il tradizionale Panevin nella Casa Scout “Anna e Franco Feder” . Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. La serata sarà un momento di festa e convivialità animata dagli scout e dalle guide della federazione italiana Guide e Scout d'Europa. Non mancheranno pinza, vin brulé, musetto e cioccolate calde. Tanti i giochi per divertire grandi e piccini. Il falò sarà acceso alle ore 20.00 e il bruciare delle fiamme sarà accompagnato da canti e danze. Durante la serata arriverà anche la Befana con le calze per i più piccoli. La cooperativa Euro Scuot invita il quartiere e la cittadinanza a partecipare per trascorrere insieme in allegria la serata. La manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia o neve.

Per informazioni: Cooperativa Euro Scout

Presidente: Marialuisa Faotto

Telefono 3403070774

E-mail segreteria-euroscout@libero.it