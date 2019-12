Panevin alle Case Piavone: torna l'appuntamento con la tradizione

Anche quest'anno il Gruppo Folkloristico Trevigiano, in collaborazione con la Provincia di Treviso, rispetta la tradizione del Panevin. Quali saranno i propositi per il 2020? Quale direzione prenderanno le faville? Scopriamolo assieme domenica 5 gennaio 2020 presso il parco del Museo Etnografico Provinciale "Case Piavone", a partire dalle 20:30. L’evento è adatto a tutte le età e l'ingresso è libero. Come l'usanza vuole, non mancheranno il corteo con i re magi, la befana, la pinza, il vin brulé e la cioccolata calda. In caso di maltempo l'evento viene rimandato a lunedì 6 gennaio.

Per maggiori informazioni:

www.gruppofolcloristicotrevigiano.com

@gruppofolkloristicotrevigiano