Panevin a Villorba: la magia del falò si rinnova davanti alla scuola media Scarpa

VILLORBA Per il quarto anno consecutivo si rinnova il tradizionale appuntamento con il Panevin organizzato dall'associazione "Gli amici del Nostro bar" di Villorba. Dopo due settimane di progettazione e preparativi della pira, tutto è pronto per l'accensione del falò nella serata di venerdì 5 gennaio. L'appuntamento, a ingresso completamente libero, è fissato per le ore 20 davanti alla scuola media Scarpa.

Gli organizzatori assicurano che sarà un momento imperdibile di festa e aggregazione. Durante e al termine del panevin l'associazione offrirà a tutti i presenti un'ottima pinza artigianale e un caldo bicchiere di vin brulè mentre per i più piccoli tanti giochi e calze della befana in regalo. Dopo il buon successo delle scorse edizioni anche quest'anno gli organizzatori puntano a radunare un centinaio di presenti per assistere al rogo della "vecia". Una tradizione da non perdere per festeggiare l'arrivo dell'Epifania e l'inizio del nuovo anno in compagnia.