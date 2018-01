Oderzo e frazioni si preparano al Panevin: il Comune rende noti luoghi e orari dei falò

ODERZO I falò si faranno, la tradizione, anche per quest'anno, è salva. L'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Forò ha divulgato nelle scorse ore i luoghi e gli orari dei Panevin che si terranno a Oderzo e nelle frazioni limitrofe.

Come da tradizione saranno proprio i piccoli centri inglobati nel territorio comunale opitergino ad aprire le danze nella serata di venerdì 5 gennaio. A Camino il falò sarà acceso alle ore 20 presso l'area del campo sportivo. A Faè si inizierà alle 20.30 nell'area del terreno parrocchiale adiacente la chiesa. Fratta brucierà "la vecchia" a partire dalle ore 20 davanti alla chiesa di San Valentino. A Magera il fuoco arderà già dalle 20 davanti alla sede dell'associazione A.R.I.S.M.A. La frazione di Piavon, alle 20.30, chiuderà lo spettacolo davanti alla chiesa della frazione opitergina. I panevin delle frazioni saranno il preludio speciale al grande falò sulle acque del Monticano che andrà in scena a Oderzo sabato 6 gennaio a partire dalle ore 20.30. Allestito all'altezza di Piazza Castello, lungo le rive del fiume Monticano, il Panevin sarà acceso, come da tradizione, dai sommozzatori opitergini. Per tutti pinza e vin brulè con l'accompagnamento della Banda Cittadina Turroni. La grande festa dei panevin opitergini si chiuderà però nella frazione di Rustignè la sera del 13 gennaio quando, nell'area del centro La Fontana, sarà acceso l'ultimo falò opitergino del 2018. Uno spettacolo da non perdere.