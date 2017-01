Panevin a Treviso e provincia: ecco tutti i falò dell'Epifania nella Marca

I falò di inizio anno sono una tradizione popolare dell'Italia nord-orientale consistente nel bruciare delle grandi cataste di legno (in dialetto veneto "foghère") e frasche nei primi giorni di gennaio, solitamente la vigilia dell'Epifania. Data la sua larga diffusione, ne esistono moltissime versioni e denominazioni: in Friuli è detto "pignarû"l (o, in alcune zone della Bassa friulana, "cabossa"), in Bisiacaria "seima", nelle province di Treviso, Pordenone e Venezia "panevìn o panaìn" (da pan e vin "pane e vino", in segno di augurio per un anno di abbondanza), ma anche "pìroła-pàroła", "vècia" ("vecchia": le pire possono assumere la forma di un fantoccio), "fogherada" e "bubarata", nel basso Friuli e nel Veneto Orientale "foghèra o casèra", nel Veronese e nel Polesine briolo, buriolo, brugnèlo, brujèo, bruja e simili. Nelle zone di Bologna e Modena si usa bruciare un fantoccio raffigurante un vecchio ("falò del vecchione") nella Notte di San Silvestro.

TREVISO:

Panevin Sant'Angelo: Chiesa Vecchia, 19.45. accensionale del tradizionale falò all'interno della tradizionale Festa della befana, calze distribuite dalla befana per i bambini fino a 10 anni di età, canti e cori natalizi, premiazione concorso dei presepi, partenza dei pastori e dei Re Magi, zampognari, e, come ogni anno, durante la serata si potranno gustare vin brulè, tè, pinza e cioccolata calda.

Panevin San Lazzaro: Piazzale Parcheggio, 20, accensionale del tradizionale falò

Panevin Sant'Artemio: Museo Case Piavone, 20.30, accensionale del tradizionale falò. La Befana porterà vin brulé e pinza per grandi e piccini

ARCADE: ore 21, iniziative varie già dal primo pomeriggio, teatro dei burattini e arrivo della befana che porta doni ai bambini. La sera, in attesa dell'accensione del tradizionale falò, alpini e volontari, preparono salsicce e polenta alla brace, vin brulé e caffé all'alpina in piazza

BREDA DI PIAVE : Piazza Nazioni Unite, 20.30, tradizionale accensione del falò

CAPPELLA MAGGIORE : Borgo Gava, Campo privato, Via Torrente Caron, ore 20. Il Panevin sarà preceduto dalla tradizionale lucciolata e, nel corso della serata, saranno distribuiti pinza, panettone, vin brulè

CARBONERA : tradizionale accensione del falò, ci saranno pinza, vin brulè, panini con salsiccia e cioccolata calda per tutti. I bambini saranno allietati dall’arrivo della Befana.

- Pezzan ore 19.30

- Biban - Villa Passi ore 18

- Vascon

CASALE SUL SILE : il 5 gennaio, dalle 20 alle 23, l'Associazione amici per Casale” ha organizzato con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale il Panevin presso il porticciolo di Via S.Nicolò-San Francesco.

CASIER : Camate, Dosson via Vecchie Pescherie, 20.30, tradizionale accensione del falò

CASTELFRANCO VENETO : Salvarosa, 19.30, tradizionale accensione del falò

CAVASO DEL TOMBA : Via Ronche vicino Asolo Golf Club, ore 20, tradizionale accensione del falò

CIMADOLMO : Via Calliselle, ore 20, tradizionale accensione del falò

CISON DI VALMARINO : ore 20, sotto il falò verrà cotta, come da tradizione, la porchetta che, il giorno dell'Epifania, sarà offerta a tutta la comunità tovenese. Tradizionale accensione del falò a:

- Cison di Valmarino Case Marian

- Mura campo sportivo

- Rolle (cortile ex scuole)

- Gai di Mezzo

- Tovena Via Nazionale

COLLE UMBERTO : ore 20, tradizionale accensione del falò

CONEGLIANO :

Parrocchia di Lourdes, Campo sportivo, 20.30 Panevin tradizionale

Parrocchia San Pio X, Via Galilei, Campo sportivo Casa dello Sudente, 20.30, tradizionale panevin con la presenza della befana per i bambini, vin brulè e pinza per tutti

Collabrigo, Via Marsiglion vicino alla chiesa, 20.30, tradizionale panevin con canti, befana con doni per i più piccoli, pinza e vin brulè per tutti

Costa, Piazzale della Chiesa, 20.15, Panevin con distribuzione di pinza e vin brulè

CORDIGNANO : dalle 18.30 alle 23, ogni quarto d'ora da Cordignano parte un bus navetta che porterà le persone ai tradizionali Panevin di:

- Silvella in via Montello, chiosco con arrivo della befana e pinza

- Piné in via Livenza, chiosco con prodotto locali

- Ponte della Muda loc. Roncada in via Vicinale Vistorta, chiosco con vin brulé e dolci

- Pinidello loc. S. Stefano in via Dei Maserat, chiosco con carne alla brace

CORNUDA : via Valle in Piano, via San Valentino, 20 (ma il 6 gennaio), tradizionale accensione del falò

CRESPANO DEL GRAPPA : Località Giare, 20, tradizionale accensione del falò seguiranno la distribuzione pinza e vin brulè

CROCETTA DEL MONTELLO : campo sportivo della Chiesa, 20, tradizionale accensione del falò seguiranno la distribuzione pinza e vin brulè

FARRA DI SOLIGO : 20, tradizionale accensione del falò a:

- località Col di Attila

- Col San Martino - Giussin

- Col San Martino - Canal

- Col San Martino - San Vigilio

- Col San Martino - Cavre

- Soligo - area festeggiamenti

- Soligo - ospedale Bon Bozzolla

FOLLINA : 20, tradizionale accensione del falò a:

- Valmareno - colle San Giacomo

- Farrò - parco della Chiesa

- Follina - ex Marcita

FONTANELLE : 20, Accensione tradizionale falò a:

- Vallonto in via Vallonto, tradizionale Panevin, costruito con la legna ottenuta dagli scarti della potatura delle viti e per un'altezza di 8-10 metri. Ad accompagnare il tutto, canti tradizionali, pinza, vin brulè, salame e salsiccia alla piastra

- S.Maria del Palù

FREGONA : Fratte, Col de Vacca, Via degli Alpini, 20, accensione tradizionale falò

GODEGA DI SANT'URBANO : dalle 19 accensione tradizionale falò a:

- Godega S. Urbano

- Bibano

- Pianzano

GORGO AL MONTICANO : Campo sportivo, 20, tradizionale Panevin composto di ramaglie e per un'altezza di 5-6 metri. Dopo l'accensione, si festeggerà con alcune canzoni tradizionali, pinza e tombola per tutti.

MANSUE' : Impianti sportivi, 20, accensione tradizionale del falò

MASERADA SUL PIAVE : località Parabae, 20, accensione tradizionale del falò

MIANE : 20, tradizionale accensione del falò a:

- Miane - Centro Polifunzionale

- Premaor - via Campon

- Combai - curva del Cristo

- Posa Puner al rifugio alpino è il più alto Panevin in provincia di Treviso a 1.334 metri s.l.m.

MORIAGO DELLA BATTAGLIA : 20-22, tradizionale accensione del falò a:

- Fontigo - Impianti Spotivi, Via Chiesa 24

- Moriago - Via Manzoni Casa del Musichiere

- Mosnigo - Piazzale degli Alpini Campo sportivo

MOTTA DI LIVENZA : 20-22, tradizionale accensione del falò a:

- San Giovanni

- Villanova

NERVESA DELLA BATTAGLIA : 17 gennaio ore 20 - Santa Croce del Montello, 19 gennaio ore 20.30 - Sovilla, tradizionale accensione del falò

ODERZO :

5 gennaio ore 20 Camino - Area campo sportivo

5 gennaio ore 20.30 Faè - Terreno Parrocchiale

5 gennaio ore 20 Fratta - Chiesa di San Valentino

5 gennaio ore 20 Magera - Sede A.R.I.S.M.A.

5 gennaio ore 20.30 Piavon - Area antistante la Chiesa

7 gennaio ore 20.30 Oderzo - Piazza Castello - Tradizionale Panevin sul fiume Monticano, visibile dalle rive presso Piazza Castello. Si festeggerà con pinza e vin brulè, insieme alla musica della Banda Cittadina Turroni

14 gennaio ore 20.30 Rustignè - Fronte Centro La Fontana, tradizionale accensione del falò

ORMELLE : Parco Verde, 20, tradizionale accensione del falò

ORSAGO : Località Bosco, 20, tradizionale accensione del falò

PEDEROBBA : Covolo, ore 17 (ma il 6 gennaio), tradizionale bubarata dell'Epifania con giochi e animazione per bambini, chiosco con panini caldi, ombre e vin brule'

PIEVE DI SOLIGO : 20, tradizionale accensione del falò a:

- Pieve - casa di riposo

- Patean - campo rugby

- Patean - via Gramsci

- Solighetto - casa degli alpini

PONTE DI PIAVE : Accensione tradizionale falò a:

- Ponte di Piave - Borgo Roma ore 20.30

- Ponte di Piave - Via Campagne ore 20.30

- Ponte di Piave -Via Calderba - Ronche ore 20

- Ponte di Piave - Via Graseghella ore 20

- San Nicolò - Via 4 Novembre ore 20

- Busco - Via 4 Novembre ore 20

- Levada - Via Vittoria ore 20.30

- Negrisia - Via Chiesa ore 20.30

PONZANO VENETO : Via Livello, Campo sportivo, ore 20

PREGANZIOL : Accensione tradizionale falò a:

- 5 gennaio San Trovaso presso campo sportivo ore 20.30

- 6 gennaio a Sambughé ore 17

- 6 gennaio a Preganziol parco Viale Europa ore 18

REFRONTOLO : ore 20, tradizionale accensione del falò a:

- Tempietto Spada - Via Capretta

- Refrontolo - Via Casale

RESANA : Via Cadorna, 19.30, tradizionale accensione del falò

REVINE LAGO : ore 20, accensione del tradizionale falò a:

- Santa Maria di fronte al Municipio

- Revine - via Fornaci

RIESE PIO X : Spineda, via Costanza, 20, accensione del tradizionale falò

RONCADE : Musestre sul fiume Sile, 19.30, accensione tradizionale del falò

SALGAREDA : Piazzale Cibin, ore 20 il Panevin a cura del Gruppo Alpini Salgareda

Ore 20.45: arriva la Befana! Calze per tutti i bambini, Vin Brulè e Pinza a volontà

Ore 21.30: tradizionale Tombola all'interno del Palazzetto dello Sport

SAN BIAGIO DI CALLALTA : ore 20, tradizionale accensione del falò a:

- Rovarè

- Fagarè

- Spercenigo

SAN FIOR : ore 20, tradizionale accensione del falò a:

- Castello Roganzuolo

- San Fior - Via Ferrovia

SAN PIETRO DI FELETTO : ore 20-24, tradizionale accensione del falò a:

- San Pietro di Feletto, Piazza Giovanni XXIII, ore 19

- Rua di Feletto, Campo sportivo Via Marconi, ore 19 dove la Befana infuocata scende dal campanile della chiesa di Rua per accendere il falò

- Bagnolo via Cervano, ore 20

- San Michele di Feletto, Piazzale ex Canonica, Via San Michele, ore 20

- Santa Maria di Feletto casa di riposo Da Lozzo Dalto, ore 20

SAN VENDEMIANO : ore 20, tradizionale accensione del falò a:

- San Vendemiano - Via dello Sport

- Saccon - Campo sportivo

- Cosniga - Via Madonna della Salute

- Zoppè - Via Ognissanti

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI : Piazza Rovero dalle 18 (ma il 6 gennaio), Panevin assieme ai gruppi dei carri mascherati delle befane, con musica, intrattenimenti, vin brulé e buona cucina

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA : 20, tradizionale accensione del falò a:

- Sernaglia - via Rimembranza

- Fontigo - campo sportivo

- Villanova - via Villanova

- Falzè di Piave - Parco Pedrè

SUSEGANA : 19-23, accensione del tradizionale falò a:

- Ponte della Priula - Piazzale Tempio Votivo

- Susegana - Via Casoni

- Colfosco - parco Amicizia, Via baracca 15

- Collalto - Campo Sportivo

- Crevada - Via San Giuseppe

TARZO : Via Trevisani nel Mondo, ore 20. accensione del tradizionale falò e offerta di vin brulé, pinza e salsiccia. Ai piccoli viene donata la calza della befana

- Tarzo - Via Trevisani nel Mondo

- Corbanese - Via Olimpia

- Colmaggiore

VALDOBBIADENE : ore 20, accensione del tradizionale falò:

- Funer - Località Prà Cenci

- Bigolino

- San Giovanni

- Santo Stefano - Campo sportivo

- Ron - Piazza Dal Zotto

- San Pietro di Barbozza - Barbozza

- Guia

VAZZOLA : Tezze di Piave, Borgo Malanotte, ore 20, tradizionale panevin organizzato nel suggestivo Borgo Malanotte

VEDELAGO : accensione tradizionale falò a:

- 5 gennaio ore 20.00 a Carpenedo

- 5 gennaio ore 20 a Cavasagra

- 6 gennaio ore 17 a Casacorba

- 6 gennaio dalle ore 17 presso l'antico brolo di Villa Emo

VIDOR : ore 20, accensione del tradizionale falò a:

- Vidor - Centro Polifunzionale

- Colbertaldo - Madonne delle Grazie

- Colbertaldo - Cal della Croda

VILLORBA : area verde, Scuola media Scarpa, ore 20, accensione tradizionale falò

VITTORIO VENETO I falò, il prossimo 5 gennaio, saranno accesi a Carpesica (uno in via borgo Scottà e uno in via della Chiesa), a Ceneda (A san Fris e in colle San Paolo), in centro (in via Todesco e in area Fenderl), a Costa, a Cozzuolo, in Faldalto, in Forcal, a Longhere, a Manzana, a Meschio (in via dei Furlani e alla casa delle ochette), a Nove, a Sant’Andrea, a San Giacomo, a San Lorenzo e a San Pietro e Paolo (in via Martel e in via Franceschi) e anche al Parco Fenderl in Via dei Merli alle 17.30 (del 6 gennaio).