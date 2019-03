Paolo Crepet racconta i “valori” dei manager

Sarà Paolo Crepet l’ospite di prestigio del prossimo convegno di Federmanager Treviso e Belluno previsto per il 6 aprile (dalle ore 10.30) all’Auditorium di Fondazione Cassamarca, a Treviso, appendice culturale dell’assemblea annuale dell’associazione. Psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, ospite frequente di varie trasmissioni televisive, Crepet, in oltre quarant’anni di carriera ha pubblicato, in Italia e all’estero, diversi articoli tecnici, libri di saggistica e romanzi di narrativa. Tra le sue ultime pubblicazioni “Il coraggio. Vivere, educare, amare” (2017) e “Passione” (2018), entrambi per Mondadori.



Proprio coraggio e passione sono due valori importanti per i manager e il contributo di Crepet sarà certamente di grande interesse, visto che il tema scelto per il convegno saranno proprio i valori fondamentali che i dirigenti devono avere a cuore nel proprio lavoro. “Condottieri Valorosi. Virtù, sfide e valori dei manager oggi” vedrà, oltre a Paolo Crepet, la presenza di Marco Grazioli, presidente dello Studio Ambrosetti, che presenterà un recente studio condotto in collaborazione con Federmanager sul Management Efficace e Responsabile, Silvio Campara, amministratore delegato di Golden Goose, e il presidente nazionale di Federmanager, Stefano Cuzzilla. A moderare l’incontro sarà Barbara Donadon.