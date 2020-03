Coronavirus, il Parco degli alberi parlanti riapre alle famiglie

Le attività per bambini e famiglie al Parco degli Alberi Parlanti ripartono, con le dovute cautele, mercoledì 4 marzo. Dopo lo stop imposto dalle misure di contenimento del Coronavirus, si è decisa la riapertura della struttura: le avventure dedicate ai più giovani ricominciano con una programmazione speciale, che farà sicuramente piacere alle tante famiglie che si ritrovano a dover gestire i bambini in “vacanza forzata” dalla scuola.

L’apertura dei percorsi di animazione sarà contingentata in modo da rispettare le disposizioni descritte nel DPCM del 1° marzo 2020 per la sicurezza di operatori e visitatori. Le attività proposte per mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 sono: ore 10.30: “Le macchine di Leo da Vinci: alla ricerca della chiave d’oro”; ore 16: “Draghi, dinosauri e animali estinti: da grande voglio fare il paleontologo!”. In caso di maltempo i percorsi verranno sostituiti con i percorsi interni “Sognando la Luna” alle ore 10.30 e “Dal Precinema ai Cartoon” alle ore 16. Per questa programmazione speciale è previsto un biglietto ridotto a 5 euro per tutti e l'ingresso a 1 euro per il quarto pagante della famiglia. I nonni entrano gratis in tutti i percorsi.

La preontazione obbligatoria è tassativa, in modo da poter gestire al meglio il flusso di persone all’interno delle aree. Si può prenotare chiamando lo 0422694046 o scrivendo a info.parco@alcuni.it. Il programma del weekend e maggiori informazioni nel sito parcodeglialberiparlanti.it In ottemperanza al DPCM rimane sospesa l’attività del Teatro Alcuni Sant’Anna, che è stato costretto ad annullare lo spettacolo “Hansel e Gretel” di Polpetta e Caramella, programmato per domenica 8 marzo in Prima Nazionale. Rimangono sospese fino al 15 marzo tutte le attività dedicate alla programmazione scolastica sia del Parco degli Alberi Parlanti sia del Teatro Alcuni Sant’Anna.