Parco degli Alberi Parlanti: ecco il programma durante le vacanze di Natale

Durante le vacanze di Natale il Parco degli Alberi Parlanti resta aperto con tanti percorsi adatti ai bambini di tutte le età.



Le avventure di Draghi, Dinosauri e Animali estinti; Le Macchine di Leo Da Vinci, il percorso Scientifico Alla Scoperta dei 4 elementi e il percorso Precinema & Cartoon non vanno in vacanza.



Biglietteria, bar e bookshop saranno aperti tutti i giorni (chiuso 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio) e tutti i percorsi saranno attivi (oltre i giorni di chiusura saranno sospesi anche martedì 26/12 e sabato 6/01).



Scopri gli orari qui: http://www.alcuni.it/index.php?Vacanze-di-Natale-2017



Per prenotare chiama lo 0422/694046 o info.parco@alcuni.it