Musica preistorica al parco archeologico del Livelet

“Un fischio dalla Preistoria” è il nome della giornata proposta per domenica 2 giugno dal Parco Archeologico Didattico del Livelet di Revine Lago, dedicata alla scoperta della musica del neolitico. In programma due laboratori a tema e le abituali visite guidate alle palafitte con gli esperti del Parco. Inoltre, per chi desidera fermarsi a pranzare nell’affascinante paesaggio della vallata, sarà possibile prenotare tavolini da picnic e barbecue. Il Parco resterà aperto dalle 10 alle 18.

Due i laboratori didattici dedicati ai più curiosi. Dalle 10 alle 12.30 si terrà il laboratorio “Il bastone dello sciamano”, durante il quale i partecipanti potranno costruire dei bellissimi sonagli con materiali naturali. Dalle 14 alle 18 invece, i partecipanti si cimenteranno nella creazione di fischietti preistorici in argilla con il laboratorio “Terra che suona”. Anche i nostri antenati usavano strumenti musicali: grazie alle attività proposte dal Livelet, sarà quindi possibile imparare a ricostruirli e provarli, per ricordarci che già migliaia di anni fa, gli abitanti della vallata dei laghi amavano la musica e utilizzavano ciò che la natura dava loro a disposizione per produrre suoni, specialmente di accompagnamento ai momenti di caccia oppure di festa. Il programma di tutti gli eventi è disponibile e costantemente aggiornato sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal Martedì al Venerdì, dalle 9.30 alle 12.30, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.