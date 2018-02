Parole di carta. Un libro, uno scrittore

Langenwang, ovvero, Il disastro della puntualità, Annalisa Bruni, Stefano Pittarello, Editore CLEUP, 2015



Raccontare una storia e contemporaneamente la Storia, quella con la esse maiuscola, attraverso un evento che ha toccato non soltanto i diretti protagonisti ma anche una comunità, anzi, la collettività tutta. Una storia fatta di tante piccole storie che si sono incontrate e intrecciate per saldarsi in modo inatteso, per sempre. Una storia di per sé forse poco interessante, che è diventata, suo malgrado, di risonanza internazionale. Gli ingredienti narrativi ci sono tutti: un viaggio, una storia d'amore (anzi due storie d'amore), un epilogo che romperà molti equilibri. E poi, o forse meglio - prima, c'è il destino, che tocca molte vite, ne spezza alcune, cambia direzione ad altre. E ci sarà, alla fine, il tentativo di ricreare, nonostante tutto, un nuovo equilibrio.