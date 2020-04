A Pasqua arriva il teatro per bambini con "Le Quattro Stagioni"

Domenica 12 aprile a partire dalle ore 17 in occasione della Pasqua la pagina Facebook del Teatro Sant'Anna (https://www.facebook.com/AlcuniTeatro/) ospita un evento speciale dedicato ai bambini e alle famiglie. Per la prima volta va in scena in streaming la versione integrale dello spettacolo-evento “Le Quattro Stagioni: la musica di Vivaldi con orchestra, attori e acrobati”, regia e adattamento teatrale di Sergio Manfio.

Un allestimento bellissimo e innovativo – nato da una coproduzione tra Gli Alcuni e Teatri e Umanesimo Latino spa – che dal momento del debutto, 3 anni fa al Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso, ha incantato decine di migliaia di bambini. In scena gli attori de Gli Alcuni insieme a un cast eterogeneo composto da musicisti, equilibristi, fantasmi e bolle di sapone giganti, accompagnati da cartoon proiettati su grande schermo e dalla musica immortale di Vivaldi suonata dall’Ensemble RecordaRes diretto da Lavinia Tassinari.

Le Quattro Stagioni vengono raccontate in modo nuovo ed estremamente coinvolgente, consentendo ai giovani spettatori di entrare con stupore e attenzione nella famosissima opera di Vivaldi. Il regista Sergio Manfio: “Abbiamo cercato di portare sul palco e di far interagire con armonia i vari elementi costitutivi dello spettacolo – musica, teatro, arti circensi, cartoons – facendo sì che musica e azioni sceniche si compenetrino tra loro, restituendo a ognuno di questi elementi la propria importanza”.

L'iniziativa del teatro su Facebook organizzata da Gli Alcuni, che ha preso il via già domenica 1° marzo, riscuote un grandissimo successo tra il pubblico, registrando un'ottima risposta da parte dell'utenza, che ringrazia per l’occasione offerta di trascorrere un’ora serena in compagnia dei propri figli. Grazie a Facebook, il giorno di Pasqua sarà possibile emozionarsi e divertirsi grazie alla musica di Vivaldi e a Gli Alcuni praticamente da ogni divano d’Italia.