Pasquetta: al castello di Roncade arriva la caccia al tesoro botanico

RONCADE Lunedì 2 Aprile, il Castello di Roncade (Roncade, TV) aspetta i bambini per uno speciale battesimo botanico. Torna l'appuntamento annuale con la Caccia al Tesoro Botanico, evento ideato e promosso dal network Grandi Giardini Italiani, per far avvicinare i bambini al giardino ed alla natura, facendo loro scoprire e riconoscere in maniera giocosa - foglia per foglia - gli alberi e le piante presenti nei parchi. Bio Aksxter® partecipa all'iniziativa per sensibilizzare anche i più piccoli nella cura delle piante con metodi e prodotti non inquinanti.

Da vent’anni nella giornata di Pasquetta viene organizzata la Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani. Quest'anno partecipano 29 giardini aderenti al Network dei più bei giardini visitabili d’Italia. L’evento rappresenta la giusta occasione per iniziare i bambini (6-12 anni) alla conoscenza della botanica e avvicinarli all’amore per le piante, i fiori, gli alberi e la fauna. In ogni giardino (ogni proprietà propone il proprio format) la Caccia al Tesoro Botanico si svolge come un gioco in cui si imparano i nomi degli alberi, la loro provenienza e la storia delle scoperte botaniche in modo divertente e innovativo.

Al Castello di Roncade, per l'occasione, i bambini tra i 6 e i 14 anni, alle 10.30 e alle 14.00, potranno partecipare a una divertente caccia al tesoro botanico che li porterà a scoprire i maestosi alberi che dominano il parco del Castello, mentre i genitori potranno degustare i vini prodotti dal Castello di Roncade, nelle cantine dell'antico maniero. L’iniziativa si terrà lunedì 2 aprile 2018 dalle ore 10 fino alle 16:30, la partecipazione ha un costo di 8 euro per i bambini e di 10 euro per gli adulti (Prenotazione obbligatoria telefonando al 0422 708736). Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale dell'evento al seguente link: http://grandigiardini.it/eventi-scheda.php?id=2109. La speranza è che, divertendosi all’aria aperta, i bambini possano portare a casa il ricordo di una giornata speciale passata in un grande giardino italiano, avendo imparato il vasto e straordinariamente ricco mondo delle piante e, di conseguenza, speriamo che ne avranno più cura rispetto alle generazioni che li hanno preceduti.