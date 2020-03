38^ Passeggiata dei Puffi

L'annuale Passeggiata dei Puffi, organizzata dalla Scuola dell'infanzia San Pio X è giunta alla sua 38^ edizione. La manifestazione si terrà quest'anno domenica 26 aprile. InIzierà alle ore 9:45 circa ed è aperta a tutti, purché muniti di pettorale. Le iscrizioni si possono effettuare alla partenza domenica 26 aprile e presso la scuola dell'infanzia il pomeriggio del sabato 25.

NOVITA' DI QUEST'ANNO ISCRIZIONI ANCHE ON-LINE!

Lungo il percorso di circa 4 km ci saranno ristori, attrazioni e giochi, in compagnia dei Puffi. A tutti i bambini iscritti, delle scuole dell'infanzia ed elementari, sarà consegnata la maglietta dei Puffi. All'arrivo inoltre un simpatico omaggio, premi ai gruppi più numerosi e estrazione di ricchi premi. VI ASPETTIAMO!

In caso di maltempo passeggiata sarà rinviata al 1° maggio.



Per info:

C 3922868207

E passeggiatadeipuffi@gmail.com