Passeggiata fotografica sui colli trevigiani con degustazione

Una piacevole passeggiata fotografica di primavera tra i meravigliosi colli trevigiani con degustazione finale presso la Cantina Giusti Wine.



Un bellissimo itinerario che si snoderà tra distese di vigneti, antiche abbazie e gli splendidi colli nei dintorni di Nervesa della Battaglia, piccolo borgo noto anche per le vicissitudini legate alla Grande Guerra.



Qui in primavera lo spettacolo è assicurato. Verrete rapiti dal verde delle colline che si stagliano sull'azzurro del cielo e dai colori vivaci dei fiori che costellano i prati.



Un luogo assolutamente unico per dare libero sfogo alla vostra creatività fotografica.



Durante la passeggiata saremo accompagnati da un’esperta di fotografia che ci darà qualche suggerimento per ottenere lo scatto perfetto e da una guida turistica che ci svelerà storie e racconti legati a questi luoghi.



Per concludere, un brindisi finale presso Giusti Wine, dove faremo una degustazione di tre vini della cantina accompagnati da affettati e formaggi locali.



La passeggiata è rivolta a tutti gli appassionati di fotografia e non solo, basta portare con sé la propria attrezzatura fotografica qualunque essa sia. Vi aspettiamo!





INFO UTILI



QUANDO: Domenica 29 APRILE alle ore 15.00. Ritrovo alle ore 14.45.



DURATA: 2.00 ore circa.



MEETING POINT: alle ore 14.45 presso il piazzale della Chiesa di Sovilla di Nervesa della Battaglia.



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: per la partecipazione è previsto un contributo di € 25 per gli adulti che comprende la passeggiata guidata con esperto di fotografia e guida turistica, la degustazione di tre vini accompagnati da affettati e formaggi presso la Cantina Giusti Wine. È compresa la quota annuale di iscrizione all’associazione di € 10.

Per i bambini è previsto un contributo di € 8,00 (esclusa la degustazione presso la cantina).



Per i soci dell’associazione “Dai Che Si Va” la quota di partecipazione è di 20 € a persona.





CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:



La conferma dell’iscrizione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.

Visti i posti limitati è obbligatorio confermare la propria partecipazione scrivendo a info@associazionedaichesiva.it oppure registrandosi al link indicato alla voce biglietti.



È possibile iscriversi alla passeggiata fino a mercoledì 25 aprile.



Verrà richiesto il pagamento anticipato tramite bonifico bancario.

In caso di mancata partecipazione per motivi non attribuibili all’associazione non sarà rimborsata la quota versata.



In caso di maltempo l’evento verrà rinviato (dando comunicazione scritta a tutti i partecipanti).



L’organizzazione si riserva il diritto di annullare l’evento nel caso in cui non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti. In questo caso verrà data pronta comunicazione ai partecipanti qualche giorno prima della data prevista.





MAGGIORI INFO



A.P.S. “DAI CHE SI VA”

info@associazionedaichesiva.it

www.daichesiva.it