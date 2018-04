Giochi e attrazioni per la 36esima passeggiata dei Puffi

VILLORBA L'annuale Passeggiata dei Puffi, organizzata dalla Scuola dell'infanzia San Pio X è giunta alla sua 36esima edizione. La manifestazione si terrà quest'anno domenica 29 aprile. Inzierà alle ore 9:45 circa ed è aperta a tutti, purché muniti di pettorale. Le iscrizioni si possono effettuare alla partenza domenica 29 aprile e presso la scuola dell'infanzia il pomeriggio del sabato 28. Lungo il percorso di circa 4 km ci saranno ristori, attrazioni e giochi, in compagnia dei Puffi. A tutti i bambini iscritti, delle scuole dell'infanzia ed elementari, sarà consegnata la maglietta dei Puffi. All'arrivo inoltre un simpatico omaggio, premi ai gruppi più numerosi e estrazione di ricchi premi. (In caso di maltempo passeggiata sarà rinviata al 1° maggio)

La Passeggiata dei Puffi viene organizzata dal 1982 a Lancenigo di Villorba, nel mese di aprile, allo scopo di coinvolgere i bambini delle scuole dell’infanzia, le loro maestre e le loro famiglie in un momento di gioia all'aria aperta. All'inizio il gruppo organizzatore era composto dai genitori della Scuola dell’Infanzia San Pio X di Lancenigo. Oggi, dopo tanti anni, alcuni genitori sono diventati nonni ed ancora continuano a partecipare perché credono fortemente nel valore dell’iniziativa e, grazie ad una mole di lavoro importante, negli anni hanno potuto offrire alla nostra scuola somme significative. Queste sono state prontamente re-impiegate dalle nostre maestre per rendere la scuola più ricca di strutture, strumenti, giochi, libri e recentemente anche più sicura. Nel tempo l’interesse e la partecipazione per la Passeggiata dei Puffi si sono estesi anche alle scuole dell'infanzia dei paesi limitrofi al punto che ogni anno, i gruppi di partecipanti delle altre scuole aumentano sempre più di numero. Con l’impegno nostro come genitori e soprattutto quello del gruppo organizzatore, anche quest’anno potremo godere di un’atmosfera magica tra Gargamella ed i Puffi, con un avvincente percorso alla scoperta delle Fontane Bianche, oasi di pace e natura incontaminata a due passi dalla nostra scuola, ghiotti panini da gustare al suono di muggiti e risatine dei nostri bimbi che, almeno un giorno dell’anno possono non sentirsi tirare di qua e di là all’urlo di “presto, che è tardi”, “muoviti che la mamma ha da fare” …. e così via …. Che ne dite? Ce la meritiamo una giornata spensierata tutti noi?