"Passi interconnessi", esposizione di mestieri d’arte a cura di Chiara Trentin e Michele Pollini

Dal 31 marzo al 2 aprile 2017 si terranno Le Giornate Europee dei Mestieri d’Arte, iniziativa che è all'undicesima edizione e che quest’anno coinvolge, in contemporanea, 19 stati europei, tra cui l’Italia. Anche il territorio veneto ha aderito, per il terzo anno, insieme a Milano e alla Toscana, laboratori ed atelier d’arte apriranno le loro porte al pubblico per promuovere e valorizzare il proprio “mestiere”. Sono i maestri d’arte che hanno aderito ad ARCA DEI TALENTI | II° Atto, L'Arsenale dei Mestieri, iniziativa ideata da Fondo Plastico, realtà veneta con sede ad Asolo, che opera nella promozione e valorizzazione l’artigianato d’eccellenza e i mestieri d’arte.

Tra questi Arca dei Talenti presenta l'esposizione di mestieri d'arte “PASSI INTERCONNESSI...” un progetto di Chiara Trentin che descrive così: “Gli incontri che si incrociano in un percorso segnano tratti indelebili nella tua esistenza...diventano tasselli di un cammino esperienziale che si combinano e si fondono tra loro...nei miei passi di mestierante si sono susseguiti incontri che hanno avuto la capacità di meravigliarmi, con persone che hanno insita la capacità di emozionarsi e di far emozionare con la loro ricerca artistica. In questo progetto espositivo provo a mettere assieme una raccolta di esperienze di amici artigiani e artisti...un contenitore di linguaggi intessuti tra loro nel tempo...collegati dai miei passi e dai loro...dove continuare ad instaurare dialoghi sul saper fare".

Inaugurazione venerdì ore 18 con il concerto “Le canzoni che non canto” di Gerardo Pozzi. Apertura: venerdì 18-21, sabato 11-20 domenica 10-19. Ingresso libero. Sostenitore del progetto è Serravalle Viva.