Passi verso l'Altrove - Dalla parte di Nice: storie di giovani donne africane e del loro riscatto

La Fondazione Zanetti Onlus invita le scuole del territorio a conoscere il progetto Dalla parte di Nice. Dopo la pubblicazione in un libro, le storie di giovani donne africane e del loro riscatto saranno raccontate in un documentario in 7 episodi.

Nei vicoli delle baraccopoli della Guinea e del Kenya, nel cuore del Sud Sudan in guerra, nelle sterminate savane ai piedi del Kilimanjaro e nel Congo devastato per le sue stesse ricchezze, fra le bambine ex soldato ugandesi e le schiave del sesso in Costa D’Avorio: è dedicato alle storie di ragazze africane e del loro riscatto il progetto Dalla parte di Nice. A cercarle e a raccontarle è il collettivo di giornalisti Hic Sunt Leones. L’Africa che non ti immagini che giovedì 24 gennaio 2019 alle ore 10, nell’Auditorium della Fondazione Zanetti Onlus, a Villorba, incontra le scuole nell’ambito del programma Passi verso l’Altrove 6.

Parteciperanno Alessandro Rocca, giornalista, fotografo, regista e co-autore del programma Radici di Rai 3; Francesco Cavalli fotografo, direttore di produzione di documentari e programmi televisivi, ideatore e direttore per 20 anni il Premio Ilaria Alpi; Raffaele Masto, giornalista di Radio Popolare e scrittore, collabora con la rivista «Africa».