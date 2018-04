Alla Pasticceria Nascimben il corso di pasticceria sulle creme

Impara anche tu a preparare deliziose creme per dolci e pasticcini o a realizzare sfiziose creme al cucchiaio con i buoni consigli dell'Antica Pasticceria Nascimben di Treviso. E' facile e divertente. Giovedì 26 aprile dalle 19:30 alle 22:30, presso il laboratorio di viale Luzzatti, si svolge il corso dedicato al mondo delle creme per un pubblico amatoriale di appassionati di cucina e di dolci. Potrai imparare in modo semplice tutti i passaggi per fare la crema pasticcera, la crema inglese, la crema Chiboust (detta anche crema Saint Honoré) e la crema Namelake, una ultra-cremosa novità inventata da un pasticciere giapponese della École du Grand Chocolat Valrhona. Durante la lezione verranno spiegati passo passo tutti i passaggi, dal dosaggio degli ingredienti alla cottura, dal raffreddamento rapido di temperatura all'uso dell'attrezzatura. Il corso è pratico e utilissimo: dopo la lezione avrai tutte le conoscenze per fare a casa tua creme deliziose, usando la normale attrezzatura domestica. Tutti possono partecipare: non serve avere particolari conoscenze di pasticceria. Il corso è pensato proprio per un pubblico amatoriale. I posti sono limitati: solo 15 in modo da poter seguire tutti i partecipanti con attenzione e disponibilità. A tenere il corso è una delle pasticcere professioniste di Pasticceria Nascimben, una delle pasticcerie più antiche e amate di Treviso, aperta dal 1865 e rinomata per le specialità locali come il tiramisù o la torta Piazentina. La prenotazione alla lezione è obbligatoria, il costo è di 50€. Per informazioni: info@pasticcerianascimben.it o 0422 210311.