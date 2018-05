Alla Pasticceria Nascimben il corso sulla pasta per i bignè

Vuoi imparare a fare i bignè in casa? Giovedì 24 maggio all'Antica pasticceria Nascimben ti aspetta il corso sulla pasta Choux. Scoprirai uno degli impasti più conosciuti al mondo, usato per la preparazione di bignè, Eclair, profiteroles, Paris-Brest, zeppole di San Giuseppe e tanti altri dolci. A rendere particolare la pasta choux è la doppia cottura: una preparazione che permette di creare una pasta vuota e leggera all'interno ma con un guscio croccante. Presso il laboratorio di viale Luzzatti, dalle 19:30 alle 22:30, si svolge il corso dedicato a questo impasto tipico della pasticceria francese. Durante la lezione verranno spiegati passo passo tutti i passaggi, dal dosaggio degli ingredienti alla cottura, dalla preparazione dell'impasto all'uso dell'attrezzatura. Il corso è pratico e utilissimo: dopo la lezione avrai tutte le conoscenze per fare a casa la pasta Choux, usando la normale attrezzatura domestica. Tutti possono partecipare: non serve avere particolari conoscenze di pasticceria. Il corso è pensato proprio per un pubblico amatoriale. I posti sono limitati: solo 15 in modo da poter seguire tutti i partecipanti con attenzione e disponibilità. A tenere il corso è una delle pasticcere professioniste di Pasticceria Nascimben, una delle pasticcerie più antiche e amate di Treviso, aperta dal 1865 e rinomata per le specialità locali come il tiramisù o la torta Piazentina. La prenotazione alla lezione è obbligatoria, il costo è di 50€. Per informazioni: info@pasticcerianascimben.it o 0422 210311.